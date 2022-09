- Dune Spice Wars sort sa nouvelle faction

Publié le Vendredi 23 septembre 2022 à 11:45:00 par Yoann Schuler

Mon Arrakis, Ma Dune

Dune est une licence qui a repris beaucoup de poil de la bête récemment. Alors que ça faisait un petit moment qu'aucun produit dérivé de la franchise n'était sorti, on s'est retrouvé en l'espace de 2-3 ans avec un film gros budget, un jeu de société de très bonne facture, un jeu de rôle papier (que je compte bien me procurer un de ces quatre), et un jeu vidéo (dont vous pouvez aller lire notre test détaillé ici ) de stratégie par un studio français déjà reconnu pour la qualité de ses jeux.Dune : Spice Wars est donc déjà sorti en accès anticipé depuis quelques temps, et l'accueil a été plutôt positif. Aujourd'hui, le jeu sort sa nouvelle faction : la Maison Corrino, siège de l'Empereur, le dirigeant de la galaxie. Un gros poisson, d'aucun dirait. Dirigez les redoutables Sardaukars et appliquez une pression politique absolument révoltantes à vos opposants, parce qu'après tout, c'est vous l'Empereur.Vous pouvez retrouver Dune : Spice Wars et la Maison Corrino (mise à jour gratuite, incluse dans le jeu donc) sur PC dès maintenant