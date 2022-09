- Superpower 3 révèle un nouvel aspect de son gameplay

Publié le Vendredi 23 septembre 2022 à 11:30:00 par Yoann Schuler

La démographie, ou l'art de dessiner des démos

Non ? C'est pas ça ? Bon, tant pis.Nous avons déjà parlé de Superpower 3 ici par le passé, mais une piqure de rappel : jeu de gestion/stratégie géopolitique, suite d'un jeu vieux de 20 ans, probablement le jeu de gestion simulant notre monde qui sera le plus abouti à sa sortie. Aujourd'hui, le studio de développement nous partage un nouveau trailer d'explication, comme ils le font de temps à autre depuis un certain temps pour expliquer certains aspects du jeu.Ici, c'est la démographie. Le concept est simple, en dehors du nombre pur et simple de gens dans votre population, cette donnée regroupera aussi la culture globale de votre pays, et ses valeurs, ce qui définira les attentes que votre peuple auront pour vous. Les valeurs de votre gouvernement seront déterminées par vos actions, et gare à vous si elles diffèrent trop de celle de votre population.Retrouver le trailer d'explication dédié à la démographie ci-dessous, et je vous rappelle que vous pourrez vous procurer Superpower 3 le 7 octobre sur PC.