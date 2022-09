La première mise à jour majeure de Diablo Immortal arrive

Publié le Vendredi 23 septembre 2022 à 12:05:00 par Yoann Schuler

Et la saison 5 du passe de combat

Diablo Immortal est sorti depuis un petit moment déjà, et on en apprend aujourd'hui un peu plus sur la première mise à jour majeure du jeu, le Monastère Silencieux.Un nom qui partagé par le donjon rajouté par cette mise à jour, un bâtiment constamment plongé dans les ténèbres que les joueurs devront illuminer pour progresser. Le campement de la troupe se verra également remplacer par l'ancienne forteresse du château de Cyrangar, qui reprendra le même rôle avec plus de fonctionnalités, comme des emplacements de vestige pour booster votre troupe ainsi que des évènements de défense ou votre équipe devra résister à plusieurs vagues d'attaquants, et enfin, bien sûr, le prochain passe de combat.Diablo Immortal est disponible sur mobile, et cette nouvelle mise à jour fera son arrivée le 28 septembre.