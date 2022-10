Sortie physique pour The Legend of Heroes : Trails from Zero

Publié le Lundi 3 octobre 2022 à 09:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Qui veut l'artbook ?

The Legend of Heroes: Trails from Zero, bébé de NIS America débarque en version physique.Dans ce RPG de Nihon Falcom, on retrouve Lloyd Bannings, qui pour suivre les pas de son défunt frère, retourne dans sa région natale et rejoint le département de police de Crossbell. Aidé de ses coéquipiers, il va metttre un point d'honneur à combattre la corruption qui fait rage au sein de la ville.Vous pouvez retrouver avec la version physique du jeu sortie le 30 septembre : Une édition de The Legend of Heroes: Trails from Zero sur PlayStation 4 ou Nintendo Switch, la bande-son numérique "Song of the City State", et le mini artbook "Special Support Section Dossier".