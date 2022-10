(TEST) Ecran MSI MPG ARTYMIS 343CQR

Publié le Vendredi 30 septembre 2022 à 12:00:00 par Yoann Schuler

Une courbure parfaite

Vous savez, depuis la dernière news de test que j'ai écrit pour Théo, j'ai réfléchi à toute cette histoire, et quelque chose ne colle pas.Pourquoi c'est lui qui reçoit tous les tests hi-tech ? Je pensais qu'ils avaient pas le courant en Savoie ? Et pourquoi "Valet", et pas Roi, Reine ? Cavalier, si vous aimez le tarot ? L'étymologie du prénom Théo vient directement du mot grec pour "dieu". Mais Théo, je l'ai déjà vu, et je suis ni un prophète ni un disciple. Et il est pas croyant non plus, donc ça peut pas être dans ce sens là. Et puis pourquoi il veut tant devenir un calmar ? Et, aucun rapport, mais pourquoi y a-t-il si peu de gens qui aiment le vert ?Bref, vous l'avez compris, ce n'est absolument pas réaliste. J'en suis donc arrivé à une conclusion très simple : Théo est une invention pure et simple de Cedric, qu'il utilise pour garder tous les produits hi-tech pour lui. Le Théo que vous avez peut-être vu ou côtoyé dans votre vie est un acteur payé par notre patron, et tout le monde est tombé dans le panneau. Mais moi j'ai compris.Donc allez-y, partez lire le test de "Théo". Moi je vais essayer d'apprendre à vivre avec cette réalité, et me demander qui d'autre pourrait être une invention de A à Z.