- Pathfinder : Wrath of the Righteous disponible sur consoles

Publié le Vendredi 30 septembre 2022 à 11:20:00 par Yoann Schuler

La fureur du juste, tout ça

Pathfinder est à la base un jeu de rôle papier concurrent à Donjons&Dragons. Il y a quelques années de cela, la franchise a sorti un RPG (numérique cette fois) nommé Kingmaker, qui avait reçu un accueil plutôt partagé, mais dans l'ensemble positif. Le même studio a depuis remis le couvert avec le bien plus apprécié Wrath of The Righteous, qui reprend les mêmes mécaniques mais perfectionne la formule.Et aujourd'hui sort donc la Enhanced Edition du jeu, en même temps que son arrivée sur consoles (où seront disponibles tous les DLC gratuits sortis sur PC, soit dit en passant).Pour ceux qui ne connaitraient pas encore le scénario, vous incarnez un héros mythique au destin encore à façonner, en quête pour refermer la Plaie du Monde, une faille de laquelle émerge des hordes de démons depuis déjà des centaines d'années. Si l'aventure vous tente, jetez un oeil au trailer :