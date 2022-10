Let’s Sing 2023 Hits Français et Internationaux pour novembre

Publié le Vendredi 30 septembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

L'intégralité de la playlist dévoilé

Let’s Sing 2023 Hits Français et Internationaux vient d'être annoncé pour le 15 novembre. Il sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Vous allez pouvoir faire saigner les oreilles de votre famille, vos amis et vos voisins grâce à 40 tubes. On connaissait déjà les artistes francophones, avec notamment Angèle, Soprano, Zaz, Goldman, Rita Mitsouko, Stromae, Thérapie Taxi, Edith Piaf, Louane, Vianney et, celui dont les fans sont à ranger dans la catégorie des paraphiles, Gims.Les hits internationaux nous donneront droit à du Ed Sheeran, BTS, Justin Bieber, Shouse, Ben E. King, Queen, Eiffel 65, P!nk...