Falling Out : Un roguelite 2D à jouer seul ou en couple

Publié le Vendredi 30 septembre 2022 à 09:40:00 par Cedric Gasperini

Soit on se sépare, soit on s'aime encore plus

Développé par le studio indépendant écossais Polycrunch Games, Falling Out se présente comme un roguelite 2D. Il sortira le 6 octobre sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch.Vous allez pouvoir jouer Giorgio ou Felicie, un petit couple sympa, lancé dans l'exploration de mondes oubliés, à la recherche de trésors perdus. Il faudra trouver des reliques, les vendre à Azar, le vendeur bizarre, et affronter des hordes de créatures ancestrales.Le jeu peut se jouer seul ou à deux, en coop ou l'un contre l'autre. Et ça a l'air fun.