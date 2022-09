(TEST) FIFA 23 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch)

Publié le Jeudi 29 septembre 2022 à 12:00:00 par Yoann Schuler

Le seul, l'unique

Vous n'êtes peut être pas au courant, mais Cédric n'est pas passé loin d'une véritable carrière dans le ballon rond. C'était un joueur exceptionnel. Il gambadait sur le terrain avec l'aisance d'un lièvre et frappait le ballon avec la force d'un buffle, touchait des lucarnes avec la précision d'un faucon, un véritable totem sur le terrain. On l'appelait le "petit Maradona d'Aulnay-Sous-Bois".Et puis un jour, la tuile. La flèche dans le genou à son aventurier. Le sèche cheveux à son Claude François. La Courtney Love à son Kurt Cobain. Il s'est fait les croisés.Ah, ça a plus jamais été le même homme. D'un jeune plein de positivité et d'amour pour le monde et le sport, il est vite devenu l'homme sarcastique qu'on lui connait aujourd'hui. Il shoote dans les vieux et dans les chats, à défaut de pouvoir taper dans le ballon.Alors faites lui ce geste. Lisez son test. Pour le bon vieux temps.