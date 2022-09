The Cursed, le nouveau film de Yeon Sang-Ho, a un trailer

Publié le Jeudi 29 septembre 2022 à 11:50:00 par Yoann Schuler

Mais si, Dernier train pour Busan

Le cinéma coréen s'est taillé une place très respectable dans nos salles et domiciles d'Occident, avec des oeuvres comme Dernier train pour Busan, Parasite ou encore Squid Game (en l'occurence une série, pas un film, je sais). Et c'est justement le réalisateur de Dernier train pour Busan qui nous présente aujourd'hui son nouveau bébé : The Cursed.On retrouve une nouvelle fois des zombies, mais cette fois-ci sous un tout autre angle : pas question d'épidémie et de risques biologiques, la menace est cette fois-ci paranormale. Alors qu'une enquêtrice spécialisée dans l'occulte se met à enquêter sur une suite de meurtres, les cadavres se relèvent et disparaissent. S'engage alors une partie d'échecs/course contre la montre avec le meurtrier, qui est capable de contrôler les morts.Vous pourrez retrouver le film en DVD, Blu-Ray, et tout le tintouin dès le 5 Octobre.