PlayStation Plus : les jeux gratuits d'octobre

Publié le Jeudi 29 septembre 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

De chouettes titres

Injustice 2 (PS4)

Hot Wheels Unleashed (PS4, PS5)

Superhot (PS4)

Comme d'habitude, un nouveau mois approche et Sony offre des jeux aux joueurs souscrits à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium. Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothéque.Sans plus tarder, voici les jeux disponibles en ce mois d'octobre. Ils seront disponibles pour les 3 formules, à partir du 4 octobre jusqu’au 31 octobre :