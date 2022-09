Vlad Circus: Descend into Madness, un jeu d'horreur en Pixel Art

Publié le Jeudi 29 septembre 2022 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Qui a peur des clowns ?

Vlad Circus: Descend into Madness est un jeu d'aventure horrifique en 2D et en Pixel Art. Il est développé par le studio indépendant Indiesruption et sortira début 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.8 ans après l'incendie horrible qui a frappé le Cirque Vlad, les artistes sont de retour pour tenter de le remettre sur pieds. Mais ce terrible événement a non seulement semé la mort et la désolation (des centaines de disparus parmi le public), mais a aussi marqué à vie, physiquement et mentalement, les survivants.Vous allez incarner Lazy Ollie, le clown, qui va explorer les lieux et se perdre dans les sous-sols du manoir Petrescu, alors qu'il veut simplement relancer le cirque...