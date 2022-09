L'early access de Marauders, c'est pour très bientôt

Publié le Jeudi 29 septembre 2022 à 11:10:00 par Yoann Schuler

Oui, demain quoi

On en a déjà parlé au fur et à mesure de leur progression dans le développement, mais je vais vous refaire un rapide topo : Dans une uchronie rétrofuturiste où la Grande Guerre n'a jamais pris fin, l'humanité se bagarre désormais dans les étoiles. Vous incarnez un maraudeur, un genre de bandit de grand chemin spatial qui se sert sur les miettes des vaisseaux restants dans le sillage de destruction de la guerre.Point de vue gameplay, il s'agit d'un looter shooter vous permettant de jouer en coop comme en solo. Les différentes phases de test précédentes (Pre alpha, alpha, beta) se sont toutes passées sans accroc et avec des retours plutôt positifs, donc jetez un coup d'oeil.Comme de dit, le jeu sort dès demain (30/09/2022, des fois que vous lisiez cet article depuis le lointain futur) sur Steam, en accès anticipé.