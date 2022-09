The Chant, le jeu d'horreur qui se la pète un peu

Publié le Jeudi 29 septembre 2022 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Ça nous laisse sans voix

Prévu pour le 3 novembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series, The Chant est un jeu d'aventure horrifique qui vous met dans la peau de Jess Briars, une jeune femme qui va tenter de survivre face à des monstres venus d'une dimension cauchemardesque.Suite à un chant rituel qui a mal tourné, parce que l'énergie des participants était négative (c'est peu de le dire), un portail a été ouvert. Autour de Jess, les gens deviennent fous, des créatures débarquent pour la traquer... elle va devoir à la fois lutter pour sa survie physique et mentale, afin de ne pas sombrer dans la folie.Ça sent l'appel de Chtulthu, ça.En attendant, certains journalistes et autres invités ont pu tester le jeu à la Gamescom en août dernier. Les développeurs ont donc décidé de se la péter grave, avec un moment d'onanisme comme on les aime, puisqu'ils sortent une vidéo avec quelques citations de la presse qui encense le jeu.