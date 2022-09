Moonscars, Souls-like 2D, est sorti

Publié le Jeudi 29 septembre 2022 à 10:10:00 par Yoann Schuler

Moonscars est un slasher/Souls-like en 2D avec un tout joli pixel art, qui n'a pas été sans me rappeler l'excellent Blasphemous (que je vous encourage à faire si vous êtes amateur de metroidvania, soit dit en passant). Moonscars nous raconte l'histoire d'Irma la Grise, une guerrière "argiléenne", qui a littéralement été sculpté par un homme nommé - accrochez vous - le Sculpteur.Votre objectif, au fur et à mesure de vos pérégrinations, sera de retrouver le Sculpteur, afin de résoudre le mystère entourant votre propre existence. Simplement une histoire de papa parti acheter du lait, au fond.Moonscars est déjà disponible sur PC, PS4 et 5, Xbox Series/One, et Nintendo Switch.