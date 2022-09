(TEST) Metal : Hellsinger (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Mercredi 28 septembre 2022 à 12:00:00 par Yoann Schuler

Hells Bells

Cedric, il l'a déjà dit, aime beaucoup chanter. Et c'est pas toujours harmonieux, mais la plupart du temps c'est supportable. Et c'est mon boss, donc vous savez que quand je dis ça je reste mesuré. Mais depuis qu'il joue à Hellsinger et qu'il s'essaie au hard rock acapella avec sa voix de contre-ténor, c'est d'un tout autre niveau... Et attention, j'aime bien ça le hard rock à la base...Au nom de toute la rédaction donc, je détourne cet article pour faire une intervention. Au nom de l'ambiance de travail.J'aurais jamais pensé le dire, mais s'il te plaît Cédric. C'était pas si mal Tata Yoyo. Le jeu est sûrement bien cela dit. Je sais pas, allez lire.