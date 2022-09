Publié le Mercredi 28 septembre 2022 à 11:45:00 par Yoann Schuler

Aucun rapport avec le personnage Marvel

On en parlait il y a un bon mois de ça, mais ça y est : Life is Strange Arcadia Bay Collections est sorti.Pour ceux qui ne suivaient pas au fond de la classe, il s'agit d'une compilation-portage-remasterisation des deux premiers opus de la série (Life is Strange ainsi que Life is Strange : Before the Storm) pour la Nintendo Switch. Retrouvez (ou découvrez) Maxine Caufield et ses pouvoirs temporels, pour la première fois dans une version portable. Vous aurez aussi le loisir de découvrir (ou redécouvrir cette fois) des animations retravaillées, ainsi que des expressions faciales et dans l'ensemble des graphismes qui auront reçu un petit coup de vernis.La collection est donc d'ores et déjà disponible sur Nintendo Switch.