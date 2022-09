Dome Keeper est sorti

Publié le Mercredi 28 septembre 2022 à 11:15:00 par Yoann Schuler

Elle me dit t'es trop nul, sors un peu de ta bulle

J'ai une relation complexe dont tous les détails m'échappent encore avec cette référence. Prière de ne pas m'en parler.Vous savez, depuis que j'écris pour ce site, j'ai découvert le travail de Raw Fury. Et je dois dire que jusqu'ici, tous les jeux que je vois estampillés "Raw Fury" me font un peu de l'oeil.Dome Keeper ne fait pas exception à la règle : on a affaire à un roguelite en pixel art vous mettant dans la peau du gardien d'un dome en verre au milieu d'une terre désolée. Vous pourrez creuser sous le sol afin de développer vos installations et préparer des défenses pour votre dome. Car des vagues de monstres vont déferler dessus, évidemment.Dome Keeper est déjà disponible sur PC uniquement.