Gotham Knights dévoile un nouveau trailer

Publié le Mercredi 28 septembre 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

La relève

Warner Bros. Games et DC ont dévoilé une nouvelle vidéo de leur prochain jeu, Gotham Knights, toujours prévu pour le 21 octobre 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.On vous rappelle que vous allez y incarner Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin, bien décidés à devenir les nouveaux gardiens de Gotham depuis la mort de Batman. Et la disparition du justicier masqué a donné des ailes à tous les gros méchants de la ville, qui redoublent de fourberie, Le Pingouin en tête.Mais n'est pas Batman qui veut...