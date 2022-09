Hokko Life, un jeu de simulation de vie, est dÃ©sormais disponible

Publié le Mercredi 28 septembre 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Une vie de branleur, ouais...

Vis ma vie de type un peu glandouilleur, sur une île. Dans la lignée des Animal Crossing et autres Harvest Moon, Hokko Life vous permet de vivre peinard au milieu d'autres habitants. Pêche, chasse aux insectes, création d'objets, exploration, agriculture, mais aussi embellissement de votre environnement sont au coeur du jeu.Ajoutez des mini-jeux, des personnages haut en couleurs, des petites missions rigolotes et j'en passe...Bref, Hokko Life, plus qu'une simulation de vie, est une simulation d'art de vivre. C'est désormais disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.