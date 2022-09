(TEST) Session : Skate Sim (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC)

Publié le Mardi 27 septembre 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

A la niche...

Je suis ce que l'on appelle un skateur contrarié. J'aime le skate. Son ambiance. Son côté cool, peinard. J'aurais même pu me laisser aller à porter des baggys, tiens. Bon, pas de casquette à l'envers, faut pas déconner non plus. Mais des baggys, pourquoi pas. Voire, dans un moment de faiblesse, des Converse. Même si niveau amorti et semelles, y'a encore du boulot à faire et même si ce sont les pompes avec lesquelles on pue des pieds par excellence.Mais j'aurais pu être un skateur. Seulement je n'ai jamais pris le temps d'apprendre à en faire. Et si, il est trop tard, vu la déchéance avancée de mon corps.Alors je me console avec des jeux vidéo de skate.Mais parfois, ça ne fonctionne pas...