The Last of Us : la série TV dévoile sa première bande-annonce

Publié le Mardi 27 septembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Casting complètement foiré

La série The Last of Us est en développement sur HBO Max. L'adaptation du jeu vidéo à succès débarquera sur le petit écran en 2023. Bonne nouvelle, une première bande-annonce a été dévoilée. Mauvaise nouvelle : elle n'est pas très convaincante et dévoile surtout un casting loin d'être à la hauteur de nos attentes.Ceux qui ont joué (et éventuellement rejoué lors des re-sorties sur les nouvelles plateformes successives) au jeu, retrouveront à travers ce trailer de nombreux passages, action et lieux, connus. Une bonne chose puisque la série sera donc fidèle à l'histoire. On espère quand même que les scénaristes ont pris quelques libertés et ajouté des petites choses pour nous surprendre quand même un peu.Ces premières images nous confortent toutefois dans l'idée que choisir Pedro Pascal pour le personnage de Joël est tout sauf une bonne idée tant il semble loin d'avoir le charisme nécessaire pour l'incarner. Quant au talent d'acteur, on attendra de voir la série, mais là aussi, on a de gros doutes. Enfin, Bella Ramsey, dans le rôle d'Ellie, ne ressemble à rien et semble à mille lieues d'avoir la prestance nécessaire. Là aussi, on espère se tromper.Bref, cette bande-annonce sur laquelle la toile a l'air de se palucher allègrement nous a, nous, laissé totalement de glace.