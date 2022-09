(TEST) Slime Rancher 2 (PC, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Lundi 26 septembre 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Aspirez-les tous !

Quand Inès a rejoint l'équipe, certains vils membres de la rédaction que je ne citerai pas ici pour ne pas faire pleurer leur maman de honte, ont cru bon lui expliquer qu'en tant que femme, elle devait s'occuper de la cuisine et tous nous nourrir chaque jour.Bien entendu, vous me connaissez, j'ai pris sa défense. Je déteste, même en mauvais humour, ces clichés mysogines de "les femmes à la cuisine".Surtout que je l'avais recruté pour passer l'aspirateur.Inès vaque donc à ses occupations, son imitation de Dyson (vu les prix délirants des originaux, faut pas déconner non plus) à la main, aspirant tout ce qu'elle trouve sur son chemin.Le problème, c'est que depuis Slime Rancher 2, elle s'est prise de passion pour l'aspiration... de boules.Vous voyez le problème, dans une rédaction à majorité masculine ?