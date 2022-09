- Dragon Quest Treasures dévoile une nouvelle vidéo de gameplay

Publié le Lundi 26 septembre 2022 à 11:45:00 par Yoann Schuler

Des trésors, et pas ceux de Kellogs

Une exclusivité Nintendo Switch qui n'est pas développée par Nintendo, c'est assez rare pour le mentionner. Dragon Quest Treasures se concentre sur les frères et soeurs orphelins Erik et Mia (que les fans de la série connaissent depuis Dragon Quest XI : Les combattants de la Destinée) qui, dans leur quête incessante de trésors, son transportés dans le nouveau monde inconnu de Draconia. Là-bas, ils se lieront d'amitiés avec de nombreux monstres, établiront le QG de leur nouveau gang, et partiront à la recherche de 7 artefacts anciens, en compétition avec d'autres équipes nettement moins sympathiques.Le jeu sortira sur Nintendo Switch, donc, le 9 décembre de cette année. Retrouvez plus d'informations sur le gameplay dans le trailer dédié à cet effet :