- KAKU : Ancient Seal annoncé

Publié le Lundi 26 septembre 2022 à 11:30:00 par Yoann Schuler

Et y a un pitit cochon

KAKU : Ancient Seal vous propose de vous mettre dans la peau d'un jeune garçon dans un univers à l'ambiance préhistorique. Un monde open-world, 4 grandes zones élémentaires dans lesquelles il vous faudra braver un "seigneur" pour accomplir votre destin. Parcourez ce continent comme il vous sied, rencontrez des tribus uniques et d'étranges créatures, voyez tout ce que ce monde a à offrir. Et trouvez à manger aussi, car votre pitit cochon n'est pas un goûter. Espèce de monstre.KAKU : Ancient Seal sera disponible courant 2023, sur PC et PS4 et 5.