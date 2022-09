Century : Age of Ashes prend son envol sur Playstation

Publié le Lundi 26 septembre 2022 à 10:45:00 par Yoann Schuler

Dracarys, mais dites le pas trop fort c'est copyrighté

Century Age of Ashes est un jeu permettant aux joueurs de monter sur le dos de créatures mythiques écailleuses et ailées pour mener le combat jusqu'aux cieux. Il s'agit d'un jeu en multijoueur ou chacun incarne un cavalier, sur le dos de son propre dragon, et à coups de manoeuvres aériennes musclées, tente de contrôler les airs.Le jeu était déjà sorti depuis un petit moment sur PC, et rejoint aujourd'hui les consoles de Sony. Free-to-play, et s'accompagnant d'une mise à jour récente ajoutant une nouvelle classe et une nouvelle carte, il promet de longues heures de contenu aux joueurs. Pour les abonnés au Playstation Plus, vous aurez aussi droit au "Dolkuni Lagoon Pack", et "plus de récompenses au cours de l'année" sont promises.