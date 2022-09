The Last of Us: All Gone, un excellent court-métrage français hommage

Publié le Lundi 26 septembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Excellent, on vous dit

Rien d'officiel dans ce court-métrage réalisé par Alexandre Delol. Mais si vous êtes fan de la licence The Last of Us, il mérite très largement le coup d'oeil.Film hommage, film plaisir avant tout, il vous replonge totalement dans l'ambiance des jeux vidéo, avec une certaine maestria et, surtout, une fidélité à l'univers bienvenue, à l'heure où trop d'adaptations prennent des libertés pas toujours heureuses avec l'oeuvre originale.Certes, tout n'y est pas parfait et certains auront toujours des choses à redire sur certains effets spéciaux, sur le scénario qui s'inspire peut-être un peu trop du premier jeu... mais ici, à la rédac, on est quand même tombé sous le charme. Une bonne réalisation, un jeu d'acteur qui le fait bien, des petits effets qui passent crème, et surtout, une belle ambiance, des maquillages réussis...Bref, on valide pleinement.