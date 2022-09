Yum Yum Cookstar, jeu de cuisine arcade annoncé

Publié le Lundi 26 septembre 2022 à 11:00:00 par Yoann Schuler

Et oui, il y a des alternatives végétariennes

Cooking Mama est une licence classique : chaque recette est une suite de mini jeu, différentes notations, différentes difficultés, ça donne un faim. Ça ne mange pas de pain et ça marche plutôt bien.Eh bien, par les créateurs de l'opus Cooking Mama Cookstar, retrouvez Yum Yum Cookstar. Foncièrement le même jeu, avec une ambiance un petit peu différente : cette fois, vous cuisinez pour trois grands chefs qui vous jugeront avec dureté. L'opinion et les répliques de ces juges sont vendues comme étant un point très positif du jeu, ça dépend de l'efficacité de cette écriture sur vous.Vous pourrez retrouver Yum Yum Cookstar sur PC, Xbox One, PS4 et Switch le 11 novembre.