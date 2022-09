- Dreamworks Dragons : Légende des Neufs Royaume est sorti

Publié le Lundi 26 septembre 2022 à 11:15:00 par Yoann Schuler

Un nom à rallonge mais pour le copyright cette fois

C'est le problème quand on fait un film qui s'appelle juste "Dragons", c'est bien, ça va droit au but, mais si vous avez du succès ça va vite poser des problèmes légaux pour protéger votre propriété intellectuelle. Pensez y mesdames et messieurs. Après on se retrouve avec des noms à plus de 7 mots.DDLNR (oui, je vais pas le réécrire) est donc un jeu qui vous permet d'incarner les descendants de Krokmou, les fameux "Éclairs Nocturnes", des centaines d'années plus tard dans une aventure pour sauver les dragons et leur monde. Un jeu qui n'est pas sans me rappeler les premiers opus de Skylanders, le côté commercial en moins. Je suis peut être juste biaisé par le fait d'avoir un dragon comme personnage principal.DDLNR est déjà disponible sur PC, Xbox Series/One, PS4 et 5, Nintendo Switch, et même Google Stadia.