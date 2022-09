Publié le Mardi 27 septembre 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Couronne Henri IV

Splatoon 3 (Nintendo Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) NBA 2K23 (PS4) NBA 2K23 (PS5) Horizon Forbiden West (PS5)

NBA 2K23 Horizon Forbiden West The Last of Us Part I

NBA 2K23 Forza Horizon 5 Saints Row Edition Day One

NBA 2K23 Saints Row Edition Day One GTA V

NBA 2K23 F1 22 GTA V

Splatoon 3 Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing New Horizons

Farming Simulator 22 Les Sims 4 : Edition Standard WRC 10

Comme toutes les semaines, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 37ème semaine de 2022.Comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente la couronne Henri IV, qui n'est pas seulement un Roi de France et de Navarre à l'appétit sexuel débridé, mais également un fromage au lait cru de vache, en forme de couronne, fabriqué en Pyrénées Atlantiques. Il en existe également une version au piment d'Espelette.Quant aux ventes de jeux vidéo en Franec, ma foi, Splatoon est en tête, encore, NBA pas loin, encore, et derrière, on est dans des titres sortis depuis un moment déjà.Voici le top des ventes en France pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022 :Sur Playstation 5 :Sur Xbox Series :Sur PlayStation 4 :Sur Xbox One :Sur Nintendo Switch :Sur PC :