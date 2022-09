The Spirit and the Mouse, un joli jeu éclairé

Publié le Mardi 27 septembre 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

A tester même si vous n'êtes pas une lumière

Développé par deux français exilés à Montréal, The Spirit and the Mouse est un petit jeu d'aventure qui vient de sortir sur Steam . L'histoire se déroule dans le petit village (fictif) français de Sainte-et-Claire où l'électricité est coupée après un gros orage.Lila, une petite souris que vous allez incarner, est dotée de nouveaux pouvoirs électriques. Elle va aider les villageois à retrouver la lumière, mais aussi devoir s'occuper des Kibblns, petits esprits lumineux espiègles et qui n'en font qu'à leur tête...Ça a l'air très chouette, en tout cas, et la bande-annonce vous donnera peut-être envie d'y jeter un coup d'oeil plus poussé.