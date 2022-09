Destroy All Humans! 2 a reçu un remake

Publié le Mardi 27 septembre 2022 à 10:15:00 par Yoann Schuler

Ils sont dans les plus hautes sphères de la société, je le savais

Destroy All Humans! est une vieille franchise, dont le premier opus est sorti en 2005. J'étais pas franchement en âge de jouer à ce genre de jeu, plutôt bloqué sur Adibou encore. C'est pour ça que je suis toujours content de voir des remakes pour ce genre de vieux classique !Le premier opus a reçu un remake en 2020, et c'est maintenant au tour du second de se voir offrir un lifting technologique de notre époque. Dans cette suite, Crypto 137 (que l'on incarne dans le jeu précédent) est mort de causes inconnues, et c'est son clone, Crypto 138, qui gère les affaires des États-Unis d'Amérique, dont il est secrètement président. Ouai, vous arrivez au milieu de l'histoire aussi, il s'en est passé des trucs. Vous retournerez vous vengez du KGB qui a fait sauté votre vaisseau-mère, et ça passera aussi par un combat contre des monstres géants, des samouraïs, et des aliens (mais d'autres). Tout un programme.Destroy All Humans! 2 Reprobed est déjà disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.