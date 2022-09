Garden In!, un petit jeu détente

Publié le Mardi 27 septembre 2022 à 10:00:00 par Yoann Schuler

Et pas spécialement besoin d'avoir la main verte

Pas vraiment un jeu à proprement parler, Garden In! se décrit plutôt comme une expérience. Une expérience qui a l'air très calme et relaxante, pour le plus grand plaisir des amateurs de cozy game.Garden In! vous propose de décorer un petit espace bac à sable, avec des objets du quotidien quelconque, mais aussi et surtout, des plantes. Beaucoup de plantes. En multipliant les conditions de cultures différentes et les croisements à partir de plusieurs graines de base, vous aurez le loisir de découvrir une multitude de différents petits camarades chlorophylliens. Un jeu qui promet d'être charmant !Garden In! sortira sur PC et Nintendo Switch début 2023.