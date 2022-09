Le partenariat Softstar/Eastasiasoft nous apporte 4 nouveaux projets

Publié le Mardi 27 septembre 2022 à 11:00:00 par Yoann Schuler

Un peu plus que 3 et un peu moins que 5

Eastasiasoft et le développeur Softstar sont dernièrement étroitement liés. Pour preuve : 4 nouvelles production, qui sortiront toutes en 2022 ou en 2023. Je vous résume ça rapidement.Pour commencer, Sea Horizon, un RPG tour-par-tour avec des éléments assez conséquents de roguelite, le tout dans un univers Dark Fantasy. On se bat avec des cartes, comme dans Slay the Spire, et chaque voyage débloque de nouvelles possibilités pour le suivant. Sortie prévue sur Switch encore cette année, et 2023 sur les autres plateformes.Ensuite, Sword and Fairy Inn 2, un jeu de gestion de son auberge dans l'univers de la franchise Sword and Fairy. Une approche plus légère de cette dernière donc, où l'on aura le loisir de côtoyer des visages amicaux tout en gérant son établissement. Sortie sur Switch pour 2022, 2023 pour les autres plateformes.On poursuit avec The Bridge Curse : Road To Salvation. Un jeu d'horreur-survie où l'on incarnera un groupe d'étudiants ayant invoqué (un peu par accident et beaucoup par bêtise) un fantôme maléfique qui cherchera à les massacrer. Bêtise d'étudiant classique. Prévu pour la première moitié de 2023.Enfin, la version Switch de Xuan Yuan Sword 7, un portage donc. Il s'agit d'un action RPG imbibé de culture et de paysages chinois, qui servira d'introduction aux joueurs Switch à la saga. Notez que bien qu'il s'agisse d'un 7ème opus, vous pouvez tout à fait commencer par celui-ci, il s'agit d'un stand-alone. Sortira en 2023, sans plus de précision.Et voilà. Pas grand chose à ajouter. Jetez un oeil à la vidéo originale si vous le souhaitez !