Signalis, un survival-horror Ã  l'ancienne

Publié le Mardi 27 septembre 2022 à 10:45:00 par Yoann Schuler

Le mal résident, un petit peu

Du premier Resident Evil à ceux d'aujourd'hui, y a une sacrée évolution. Plus grand chose à voir, si ce n'est le nom et l'ambiance. C'est normal, le temps passe les jeux évoluent, c'est tout naturel. Pour autant, ça peut nous manquer, un petit Resident Evil premier du nom.C'est peut-être la réflexion que se sont fait les développeurs de Signalis. On ressent l'inspiration, que ce soit dans la construction de l'aspect horreur via l'éclairage ou au travers de la caméra fixe et de ses différents angles. Mais on sent aussi que le jeu n'est lui pas limité par des contraintes techniques : la caméra peut bouger, et elle le fera si ça sert le propos de ce qui se passe à l'écran. Le scénario est plus science-fiction, avec une dose d'horreur cosmique et de dystopie. Personnellement, ça m'a tapé dans l'oeil.Le jeu sort le 27 octobre, sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PC. Jetez un oeil au trailer !