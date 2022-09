DarKnot : une nouvelle dÃ©mo pour le prochain Steam NextFest

Publié le Mardi 27 septembre 2022 à 11:30:00 par Yoann Schuler

Un brouillard à couper au couteau

DarKnot est un survival-horror vous mettant dans la peau d'un homme piégé dans un labyrinthe terrifiant et qui semble infini. Le jeu vous propose de faire des choix tactiques sur la façon d'affronter vos adversaires pour survivre, le tout dans une ambiance qui n'est pas sans rappeler les jeux Silent Hill.Si le jeu vous tente, une démo est disponible dès maintenant, une nouvelle démo sera disponible lors du Steam NextFest du 3 au 10 octobre, et le jeu sortira en accès anticipé au cours de l'automne. Vous pouvez jeter un oeil au trailer, ce sera encore le plus concret :