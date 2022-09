Flippin Misfits : viendez jouer à la bagarre !

Publié le Mercredi 28 septembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Du fun et de la gravité

Flippin Misfits est un jeu délirant dans lequel vous allez vous bastonner. Le jeu se déroule dans un vaisseau spatial volé par les Floppin Misfits, des créatures aussi crétines qu'un ado fan de jeu vidéo, l'humour en plus. De 2 à 4 joueurs vont transformer cet endroit en terrain de jeu. Un terrain de jeu constamment modifié grâce au Blazarpack, une arme qui permet de changer le champ gravitationnel.Ajoutez des mods de combat sélectionnés aléatoirement, six arènes, cinq personnages, une ambiance fun et vous aurez un petit aperçu de ce que le jeu va offrir.Il est dispo dès maintenant sur PC, via Steam , pour 4,99 € seulement.Découvrez-le en vidéo :