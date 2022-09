Tunic est sorti sur Nintendo Switch et Playstation

Publié le Mercredi 28 septembre 2022 à 10:15:00 par Yoann Schuler

Et du coup, il dit quoi le renard ?

Tunic, on a déjà écrit dessus ici au fur et à mesure des derniers mois, notamment pour parler de ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça y est, Tunic est sorti sur Nintendo Switch et PS4 et 5.Ça fait déjà 6 mois que le jeu est sorti sur ses plateformes initiales (PC et Xbox) et après un accueil très positif, il étend ses horizons sur de nouvelles plateformes. Pour rappel très rapide, il s'agit d'un zelda-like aux graphismes polygonaux mais non moins charmants qui se targue de reprendre la recette des jeux Zeldas plus vieux et plus classiques.Jetez un oeil au trailer, et vous pourrez vous procurer le jeu pour 29,99 € si vous êtes convaincus.