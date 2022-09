Des nouveautés sur PGA TOUR 2K23

Publié le Mercredi 28 septembre 2022 à 10:50:00 par Yoann Schuler

Avec Michael Jordan

Alors que la sortie se rapproche, les nouveautés aussi. Au menu du jour, les trois P : Progression, personnalisation, et Pmichael Jordan.À l'étal de la progression donc, on retrouve un mode carrière qui fera commencer votre joueur au Korn Ferry Tour (ce qui ne vous dit sûrement rien si vous n'êtes pas connaisseur, je sais que moi c'est le cas) pour finir par affronter Tiger Woods ou Lexi Thompson (parmi tant d'autres) afin de remporter la FedExCup.Plus accessoire (assez littéralement), la personnalisation continue de s'approfondir avec toujours plus de marques et de cosmétiques équipables, que ce soit sur votre personnage ou sur votre équipement, comme les balles de golf.Et Michael Jordan aussi. Y aura Michael Jordan. Pour peu que vous ayez précommandé. Ou pris le DLC Michael Jordan. Mais bon, si vous êtes prêt à payer pour voir Micheal Jordan dans PGA TOUR, précommandez plutôt.Pour rappel, le jeu sortira le 11 octobre (pour les éditions spéciales) et le 14 octobre (pour l'édition standard) sur PC, PS4 et 5 ainsi qu'Xbox Series/One.