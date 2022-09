Grounded sort sa version 1.0

Publié le Mercredi 28 septembre 2022 à 11:40:00 par Yoann Schuler

Il a rétréci les gosses, mais ça faisait un ptit moment

Grounded fait partie du paysage vidéoludique depuis quelques temps déjà, et c'est donc un peu étrange de parler de "sortie". Pourtant, c'est bien techniquement le cas ! C'est la fin de l'early access, et le jeu a bien progressé : il y a deux ans, il nous proposait 6 biomes et 13 créatures, pour un total actuel de 13 biomes et 44 créatures. Bon, ça parait peut être pas grand chose présenté comme ça, mais sincèrement c'est assez honorable.Dans le cas où vous vivriez (comme nos héros) sous une pierre dans le jardin, Grounded est un jeu de survie où vous incarnez des enfants rétrécis à la taille de petits insectes dans leur jardin. Un endroit des plus hostiles, à cette taille là.Vous pouvez vous fournir Grounded sur PC, Xbox Series et One, et aussi via le Game Pass.