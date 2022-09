Kredolis est sorti

Publié le Mercredi 28 septembre 2022 à 11:30:00 par Yoann Schuler

Ambiance Grèce antique

Il y a de toute évidence un public pour le genre "piégé sur une île avec plein de puzzle à résoudre sans plus d'aide que ça", puisque de Myst à The Witness, le genre a survécu à l'épreuve du temps.Nouvelle itération dans ce nouveau genre du PSUIAPDPARSPAQC (je retravaillerais le nom), Kredolis vous proposera de tenter de résoudre les mystères (et les puzzles) de son île, résultant de la disparition d'Atlantide, submergée par... j'imagine que ça fait partie des enjeux du scénario, car le trailer n'est pas explicite (enfin, si, c'était une vague, mais cause de la vague ? C'est pas le gouvernement qui vous donnerait ce genre d'informations, moi je vous le dis). Je vais rester classique et parier sur les dieux.Kredolis est d'ores et déjà disponible sur PC. Jetez donc un oeil au trailer, il est assez agréable.