- Alfred Hitchcock - Vertigo est sorti

Publié le Mercredi 28 septembre 2022 à 11:50:00 par Yoann Schuler

Hallucinations, vertiges, et enquête de police

Avec un nom pareil, on sait un peu à quoi s'attendre : Alfred Hitchcock - Vertigo est un jeu d'aventure narratif où vous tenterez de résoudre le mystère entourant Ed, un homme qui a survécu de peu à un accident de voiture survenu sur un pont. Seulement, il jure que sa femme et sa fille, restées bloquées dans l'habitacle, ont du mourir de l'accident. Problème, personne n'a été retrouvée dans la voiture, tout porte à croire qu'il était seul.Le jeu était déjà sorti sur PC il y a quelques temps de ça, mais fête aujourd'hui sa sortie sur Nintendo Switch, PS4 et 5, ainsi qu'Xbox Series/One. Jetez un coup d'oeil au trailer si tout cela titille votre curiosité.