La Street Fighter League Pro Europe 2022 débute le 10 octobre

Publié le Jeudi 29 septembre 2022

L'e-sport avec des poings

Capcom a livré les détails de la Street Fighter League Pro Europe 2022. Ce championnat annuel débarque pour la première fois en Eirope et débutera ses diffusions le 10 octobre 2022.Il regroupe les 24 meilleurs joueurs de Street Fighter V et s'étalera sur 10 semaines. Six équipes de quatre joueurs s'affrontent lors de programmes hebdomadaires diffusés chaque lundi à 20 heures (heure française) sur les chaînes suivantes :L'équipe victorieuse se qualifiera pour le Street Fighter World Championship qui l’opposera aux vainqueurs des SFL U.S. et Japon en 2023, et remportea cash prize total de 75 000 euros réparti entre les vainqueurs et les finalistes de la compétition.