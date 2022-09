Destroyer : The U-Boat Hunter disponible en accès anticipé

Publié le Jeudi 29 septembre 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Vacances à la mer

Développé par Iron Wolf Studio, édité par Daedalic Entertainment, Destroyer : The U-Boat Hunter est un jeu dans lequel vous allez prendre le contrôle d'un cuirassé pour aller combattre sur les mers.Cette simulation vous plonge en pleine Seconde Guerre Mondiale, sur un terrain méconnu, mais non dénué de moments forts. Combat entre navires, combat contre les sous-marins... vous aurez fort à faire pour remporter la bataille de l'Atlantique.A vous de contrer l'offensive des U-boats allemands. Batailles aléatoires, fidélité de la reproduction des bâtiments, 10 postes de combat différents, plus de 300 rapports vocaux vous attendent dans le jeu.Il vient de sortir en accès anticipé sur Steam