Dorfromantik débarque sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 29 septembre 2022 à 10:00:00 par Yoann Schuler

C'est pittoresque

Si vous aimez les jeux de puzzle et vous détendre, peu de chances que vous ayez raté la sortie de Dorfromantik l'an dernier. Il s'agit d'un jeu de puzzle-stratégie où vous étendrez votre petit village via des cases, jusqu'à avoir une très jolie bourgade, au milieu de la forêt, avec une belle rivière et des chemins de fer, où l'on entendrait les oiseaux chanter et... je m'égare.Quoiqu'il en soit, sachez donc que Dorfromantik sort sur Nintendo Switch aujourd'hui même ! Un jeu qui se prête vraiment parfaitement à cette console, m'est avis. Pour l'occasion, les développeurs rajoutent un nouveau type de case, à base de cerisiers en fleurs, avec toutes les infrastructures qui vont avec.Vous pouvez jeter un oeil à ce (vieux) trailer, pour vous faire une idée du jeu si vous ne le connaissiez pas !