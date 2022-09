Schtroumpfs Kart se dévoile en vidéo

Publié le Jeudi 29 septembre 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Sur la Nintendo Schtroumpf

Schtroumpfs Kart sera disponible sur Nintendo Switch le 15 novembre 2022. Il s'agit ni plus ni moins d'un Mario Kart au pays des Schtroumpfs. Des karts, des pouvoirs à récupérer sur la piste... bref, rien que du très classique. On retrouve même les départs boost, les dérapages...Le jeu sera disponible en dématéralisé et en boîte, avec en cadeau deux planches de stickers et un écusson du Grand Schtroumpf.Un jeu familial, mais qui a la particularité d'être développé par Eden Games, à qui l'on doit les titres à succès tels que Gear Club, Test Drive et V-Rally.