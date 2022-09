Trifox confirme sa date de sortie

Publié le Jeudi 29 septembre 2022 à 10:40:00 par Yoann Schuler

Rusé comme un renard

Trifox est un descendant de Crash Bandicoot, Jak and Daxter ou encore Ratchet and Clank : vous y incarnerez Trifox (choquant, je sais) à la recherche de sa télécommande de télé, qui lui a été volé. Dans son cas, je n'oserais probablement pas partir du principe que c'est le cas, car si plus tard on la retrouvez sous le canap', c'est un peu embarrassant.Mais notre héros, lui, a une détermination ainsi qu'une certitude d'acier et va donc partir dans une aventure à base de plateforme 3D et de combats. Pour vous aider, vous aurez accès à 3 "classes" différentes : Guerrier, Mage, et Ingénieur. Rien ne vous empêche cela dit de mélanger les capacités, pour faire par exemple 60% Mage, 20% Guerrier et 20% Ingénieur. Toujours 100% fonctionnel.Trifox sortira le 13 octobre sur Nintendo Switch, le 14 octobre sur PC et Xbox Series/One, et les dates pour la Playstation restent encore à être confirmées.