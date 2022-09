Winter Games 2023 : les sports d'hiver avant l'heure

Publié le Jeudi 29 septembre 2022 à 11:40:00 par Yoann Schuler

Étoile des neeeigeuuuh

Les jeux de sport, c'est pas trop mon truc, à l'exception notable des jeux de sports d'hiver. Je suis pas non plus un aficionado, mais je trouve au moins ça agréable à regarder. Je sais pas, j'aime bien la neige j'imagine.Et si vous êtes dans le même cas que moi (ou que vous aimez les jeux de sport tout court), Winter Games 2023 devrait attirer votre attention : on ne réinvente pas pour autant la roue, c'est une compilation de différentes disciplines typiques des sports d'hiver. Saut à ski, slalom, skeleton, tir, curling... la totale quoi. Le jeu mises sur son réalisme et sur la variété de son gameplay.Le jeu sera disponible le 13 octobre, avec des versions physiques disponibles en magasin pour la Nintendo Switch et les PS4 et 5, tandis que sur PC et Xbox Series/One, la sortie sera exclusivement numérique.