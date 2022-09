Le Razor Crest du Mandalorien bientôt disponible en Lego

Publié le Jeudi 29 septembre 2022 à 11:35:00 par Yoann Schuler

Ça va en faire des heureux

Comme tout le monde, j'aime beaucoup les legos. Simplement d'avoir rogné les photos sur celui-ci, je me suis senti l'envie d'en acheter. Et celui-là en plus, il vend du rêve.Le Mandalorien, pour ceux d'entre vous qui auraient raté tout le développement de l'univers Star Wars ces 4 dernières années, est une série se passant quelques années après Le Retour du Jedi, où l'on suit un mercenaire accompagné d'un enfant dans leurs péripéties galactiques, à bord de leur fidèle vaisseau, le Razor Crest.Peut être un peu tôt pour parler de cadeau de Noël, mais si vous avez un anniversaire (et les moyens, parce que 600 euros quand même ça rigole pas), ça peut faire un superbe cadeau !