Skull and Bones révèle sa date de sortie

Publié le Jeudi 29 septembre 2022 à 11:45:00 par Yoann Schuler

Eh non cette fois faudra cliquer pour savoir

Oui je sais, des fois je le dis tout de suite en sous-titre, cette fois il faudra lire. Allez-y, portez plainte.On a déjà eu l'occasion de parler de Skull and Bones plusieurs fois au préalable, donc je vais la faire courte : nouvelle franchise d'Ubisoft, piraterie et océan Indien au 17ème siècle, reprend un petit peu l'esprit des phases navales de Assassin's Creed IV Black Flag, et bien sûr, monde ouvert. Eh bien nous avons désormais une date de sortie !Les joueurs auront l'occasion d'explorer les mers (et de piller les plus vulnérables de leur collègues marins) à partir du 9 Mars 2023, sur PC, Xbox Series et PS5.